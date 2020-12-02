Son dakika haber! Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
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Son dakika haber! Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

02.12.2020 17:55 | Son Güncelleme: 02.12.2020 17:58
Son dakika haber! Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Gürün ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Tepecik köyü, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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