Son dakika haber... Sivas'ta bir iş yerine ve araca otomobiliyle çarparak zarar veren şüpheli gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sivas'ta alacaklı olduğunu iddia ettiği kişilerin iş yerine ve aracına otomobiliyle çarparak zarar veren zanlı gözaltına alındı.