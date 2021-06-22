Son dakika haber... Sivas'ta bir iş yerine ve araca otomobiliyle çarparak zarar veren şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haber... Sivas'ta bir iş yerine ve araca otomobiliyle çarparak zarar veren şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... Sivas'ta bir iş yerine ve araca otomobiliyle çarparak zarar veren şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sivas'ta alacaklı olduğunu iddia ettiği kişilerin iş yerine ve aracına otomobiliyle çarparak zarar veren zanlı gözaltına alındı.

Sivas'ta alacaklı olduğunu iddia ettiği kişilerin iş yerine ve aracına otomobiliyle çarparak zarar veren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, N.B.K, alacaklı olduğunu iddia ettiği C.Ş. ve G.T. ile telefonda tartıştı.

N.B.K, daha sonra 58 BG 048 plakalı otomobiliyle önce C.Ş'nin 4 Eylül Sanayi Sitesi'ndeki hırdavat dükkanının camına, ardından bölgedeki G.T'nin otomobiline çarparak zarar verdi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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