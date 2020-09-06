Son dakika haber... Sivas'ta bir esnaf tartıştığı komşusunu silahla bacağından yaraladı Son dakika haberlerine göre Sivas'ta bir esnaf, tartıştığı komşusunu tabancayla bacağından yaraladı.

Sivas'ta bir esnaf, tartıştığı komşusunu tabancayla bacağından yaraladı. Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi'nde esnaf N.B. (48) ile yan dükkan komşusu S.B. (40) arasında depoya mal koyma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.B, üzerinde bulunan tabancayla S.B'yi bacağından vurdu. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan S.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri N.B'yi gözaltına aldı. Kaynak: AA