Son dakika haber... Sivas'ta bir ayda 256 trafik kazası
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberine göre İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 2022 Ocak ayında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 2022 Ocak ayında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı.
Verilere göre Sivas karayolu sınırları içerisinde yeni yılın ilk ayında 256 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi öldü, 215 kişi de yaralandı. Ocak ayında Sivas'ta gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazası ise 167 olarak açıklandı. - SİVAS
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa