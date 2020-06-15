Son dakika haber! Sivas'ta ayı yavrusu görüntülendi
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Son dakika haber! Sivas'ta ayı yavrusu görüntülendi

Son dakika güncel haberi... Sivas'ta ayı yavrusu görüntülendiSİVAS'ın Zara ilçesinde ormanlık alanda yiyecek arayan ayı yavrusu görüntülendi.

Son dakika haber! Sivas'ta ayı yavrusu görüntülendi
15.06.2020 12:06 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:11

Sivas'ta ayı yavrusu görüntülendi

SİVAS'ın Zara ilçesinde ormanlık alanda yiyecek arayan ayı yavrusu görüntülendi.

Havaların ısınması ile birlikte kış uykusundan uyanan ayılar doğada görülmeye başlandı. Zara ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Şafaklı köyü yakınlarında ormanlık alanda ayı yavrusu görüntülendi. Yiyecek aradığı gözlenen ayı yavrusu sakin bir şekilde arazide gezerek dağa doğru tırmanarak gözden kayboldu. Bölgede ayı popülasyonunda bu yıl artış olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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