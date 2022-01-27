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Son dakika haber! Sivas'ta arızalanan otobüsteki yolcuları polis misafir etti

AA, İbrahim Özel - Güncel
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Son dakika haber! Sivas'ta arızalanan otobüsteki yolcuları polis misafir etti

Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Zara ilçesinde arızalanan otobüsteki yolcular, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına konuk oldu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde arızalanan otobüsteki yolcular, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına konuk oldu.

Eskişehir'den Van'a giden bir yolcu otobüsü Zara ilçesi yakınlarında arızalandı. Zara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüsteki 30 yolcuyu araçlarla müdürlük binasına götürdü.

Polisler, misafir ettikleri yolculara sıcak çorba ikramında bulundu.

Otobüsün tamir edilmesinin ardından yolcular Van'a uğurlandı.

AA / İbrahim Özel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Sivas, Van, Güncel, Haber

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