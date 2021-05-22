Son dakika haber: Sivas'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Sivas'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldü

Son dakika haber: Sivas'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldü
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Karacaören köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan Mustafa Y. ve oğlu Murat Y. yaşamını yitirdi.

Kavgaya karışan şüpheliler S.A. (41), Ö.A (42) ve E.A (17) gözaltına alındı.

Jandarma, olayda kullanılan ruhsatlı tabancaya el koydu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Hayali olan aracı kendisi yaptı
Hayali olan aracı kendisi yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Volkan Bozkır Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cansu Dere Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Sivas'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 12:53:00. #1.14#

title