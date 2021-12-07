Son dakika haber: Sivas'ta ambulans uçak kalp hastası 12 günlük bebek için havalandı - Haberler
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Son dakika haber: Sivas'ta ambulans uçak kalp hastası 12 günlük bebek için havalandı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Sivas'ta ambulans uçak kalp hastası 12 günlük bebek için havalandı

Son dakika haberleri: Sivas'ta doğuştan kalp yetmezliği bulunan 12 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

İSTANBUL (AA) - Sivas'ta doğuştan kalp yetmezliği bulunan 12 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

Şarkışla'da yaşayan Halime ve Alender Macin çiftinin 12 gün önce dünyaya gelen kızlarına kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

Numune Hastanesinde tedavi altına alan bebeğin durumunun ağırlaşması üzerine İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

Henüz ismi konulmayan "Macin" bebeğin İstanbul'a götürülmesi için Sivas'a ambulans uçak gönderildi.

Ambulansla hastaneden Nuri Demirağ Havalimanına ulaştırılan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Son dakika haber: Sivas'ta ambulans uçak kalp hastası 12 günlük bebek için havalandı

Son dakika haber: Sivas'ta ambulans uçak kalp hastası 12 günlük bebek için havalandı

Son dakika haber: Sivas'ta ambulans uçak kalp hastası 12 günlük bebek için havalandı

Son dakika haber: Sivas'ta ambulans uçak kalp hastası 12 günlük bebek için havalandı

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AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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