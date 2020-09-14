Son dakika haber | Sivas'ta ahır ve odunluk yangını
Son dakika haberi: Sivas'ın Ulaş ilçesinde çıkan yangında ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi.
14.09.2020 11:11 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:46
Sivas'ın Ulaş ilçesinde çıkan yangında ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi.
Yapalı köyünde Fatih Kutlu'ya ait ahır ve odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangında ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi.
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Kaynak: AA