Son dakika haber | Sivas'ta ahır ve odunluk yangını Son dakika haberi: Sivas'ın Ulaş ilçesinde çıkan yangında ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde çıkan yangında ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

Yapalı köyünde Fatih Kutlu'ya ait ahır ve odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında ahır ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA