Son dakika haber... Sivas'ta Afgan çoban arazide ölü bulundu
18.10.2020 14:35 | Son Güncelleme: 18.10.2020 14:38
Son dakika gündem haberine göre Sivas'ın Divriği ilçesinde Afganistan uyruklu çoban, arazide ölü bulundu.
Sivas'ın Divriği ilçesinde Afganistan uyruklu çoban, arazide ölü bulundu.
İlçede bir süredir çobanlık yapan Naqibullah Özkan'dan (27) haber alamayan sürü sahibi, köy halkıyla arama çalışması başlattı. Köylüler, Özkan'ı Sincan köyü Tortu mezrasında hareketsiz halde buldu.
Kasıklarından tüfekle vurulan Özkan'ın öldüğü belirlendi. Jandarmanın incelemesinin ardından cenaze, Divriği Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Özkan'ın kendine ait olduğu belirtilen tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer