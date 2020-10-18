Son dakika haber... Sivas'ta Afgan çoban arazide ölü bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Sivas'ta Afgan çoban arazide ölü bulundu

18.10.2020 14:35 | Son Güncelleme: 18.10.2020 14:38
Son dakika haber... Sivas'ta Afgan çoban arazide ölü bulundu

Son dakika gündem haberine göre Sivas'ın Divriği ilçesinde Afganistan uyruklu çoban, arazide ölü bulundu.

Sivas'ın Divriği ilçesinde Afganistan uyruklu çoban, arazide ölü bulundu.

İlçede bir süredir çobanlık yapan Naqibullah Özkan'dan (27) haber alamayan sürü sahibi, köy halkıyla arama çalışması başlattı. Köylüler, Özkan'ı Sincan köyü Tortu mezrasında hareketsiz halde buldu.

Kasıklarından tüfekle vurulan Özkan'ın öldüğü belirlendi. Jandarmanın incelemesinin ardından cenaze, Divriği Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Özkan'ın kendine ait olduğu belirtilen tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fahrettin Koca Engin Yıldırım Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Derviş Zaim Çolpan İlhan Erdem Tepegöz Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Ozan Tufan Şenol Güneş Mustafa Cengiz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Maç Ateş Ekim Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Sivas'ta Afgan çoban arazide ölü bulundu - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 14:38:27. #1.15#
title