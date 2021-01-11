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Son dakika haber... Sivas'ta 96 yaşındaki asırlık çınardan Bakan Selçuk'un "İstiklal Marşı" çağrısına destek

11.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:18
Son dakika haber... Sivas'ta 96 yaşındaki asırlık çınardan Bakan Selçuk'un

Son dakika haberi... Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Fermude Cangül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısına, törene elinde Türk bayrağı ile katılarak destek verdi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Fermude Cangül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısına, törene elinde Türk bayrağı ile katılarak destek verdi.

Bakan Selçuk'un dün yaptığı çağrı üzerine saat 10.00'da tüm yurtta olduğu gibi Şarkışla ilçesinde de bayrak töreni düzenlendi.

Mehmet Emin Tuna Ortaokulunda düzenlenen törene, Kaymakam Mehmet Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve şube müdürlerinin yanı sıra okulun bulunduğu Kale Mahallesi'nde ikamet eden asırlık çınar Fermude Nine de katıldı.

Elinde bastonu ve Türk bayrağı ile törenin yapılacağı alana gelen 96 yaşındaki asırlık çınar, saat 10.00'u gösterdiğinde okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu anlamlı çağrıya katılan Fermude ninenin kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Fermude Cangül'ün okulun manevi annesi olduğunu vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye genelinde olduğu gibi Şarkışla'da da tüm okullarımızda İstiklal Marşı'mızı okuduk. Vatandaşlarımız da evlerinin balkonlarından bize eşlik etti. Bugün Fermude teyzemiz de bizi ziyarete geldi. O da saat 10.00'da İstiklal Marşı'nı bizimle beraber okudu. Fermude teyzemiz okulumuzun manevi annesidir, karşı komşumuzdur. Dolayısıyla çoğu zamanını okulumuzda geçirir. Kendisine teşekkür ediyorum, sağlık, sıhhat ve huzur diliyorum."

Asırlık çınar Cangül ise "Bayrak töreni düzenleneceğini duyduktan sonra heyecanla bekledim ve çok şükür törene geldim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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