Son dakika haber! Sivas'ta 65 yaş üstü vatandaşlara "sokağa çıkma kısıtlaması" getirildi Son dakika gündem haberi... Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri kısıtlandı.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri kısıtlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşların salgının etkilerinden korunmaları amacıyla sokağa çıkış saatlerine sınırlama getirdi.

Karara göre, bu yaş grubundaki vatandaşların 10.00'dan önce ve akşam 17.00'den sonra sokağa çıkmalarına izin verilmeyecek.

Kaynak: AA