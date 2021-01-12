283 gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 283 kol saati ve 391 cüzdan ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, gümrük kaçağı kol saati ve cüzdan tespit edilen iki ikamet ve bir araçta arama yaptı.

Aramada çeşitli marka ve özelliklerde gümrük kaçağı 283 kol saati ve 391 cüzdan ele geçirildi.

Saat ve cüzdanlara el konulurken, 1 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı