Son dakika haber: Sivas'ta 2021'de trafik kazalarında 33 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haber: Sivas'ta 2021'de trafik kazalarında 33 kişi öldü

Son dakika haber: Sivas'ta 2021'de trafik kazalarında 33 kişi öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 2021 yılında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı.

SİVAS (İHA) - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 2021 yılında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı.

Verilere göre Sivas karayolu sınırları içerisinde 2021 yılında bin 602 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 33 kişi öldü, 2 bin 954 kişi de yaralandı. Geçtiğimiz yıl Sivas'ta gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazası ise bin 872 olarak açıklandı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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