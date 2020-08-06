Son dakika haber | Sivas'ta 2 köyde koronavirüs karantinası kaldırıldı Son dakika güncel haberi... SİVAS'ın Kangal ilçesine bağlı Onaran ve Güneypınar köylerindeki karantina koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonun sağlanmasıyla kaldırıldı.

SİVAS'ın Kangal ilçesine bağlı Onaran ve Güneypınar köylerindeki karantina koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonun sağlanmasıyla kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Kangal ilçesi Güneypınar ve Onaran köylerinde uygulanan karantina sonrasında sosyal izolasyonun sağlanmasıyla bugün 23.59 itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.Kent genelinde 8 köy ve 1 mahallede karantina devam ediyor.

Kaynak: DHA