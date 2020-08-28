Son dakika haber... Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı
Son dakika gelişmesine göre SİVAS'ın Akıncılar ilçesine bağlı Sapanlı köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
28.08.2020 17:46 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:46
SİVAS'ın Akıncılar ilçesine bağlı Sapanlı köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Akıncılar ilçesi Sapanlı köyü bugün itibariyle İlçe Hıfssızzıha Kurulunca karantina kararı alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.Karantinaya alının köyde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grupları'nın karşılayacağı bildirildi.
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Kaynak: DHA