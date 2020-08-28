Son dakika haber: SİVAS Koronavirüsü yenen yaşlı çift taburcu oldu
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Son dakika haber: SİVAS Koronavirüsü yenen yaşlı çift taburcu oldu

Bir son dakika haberine göre Koronavirüsü yenen yaşlı çift taburcu olduSİVAS'ta, koronavirüse yakalanan ve 1 haftalık tedavilerinin ardından virüsü yenen Ali İhsan Corut (82) ile eşi Kamer Corut (78) taburcu edildi.

28.08.2020 18:10 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:14

Koronavirüsü yenen yaşlı çift taburcu oldu

SİVAS'ta, koronavirüse yakalanan ve 1 haftalık tedavilerinin ardından virüsü yenen Ali İhsan Corut (82) ile eşi Kamer Corut (78) taburcu edildi.

Hafik ilçesine bağlı Pusat köyünde yaşayan Ali İhsan ve Kamer Corut, bir hafta önce yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayeti üzerine Sivas Numune Hastanesi'ne başvurdu. Burada, Corut çiftine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hemen tedavi altına alınan yaşlı çift, 1 haftalık tedavinin ardından taburcu oldu. Ali İhsan ve Kamer Corut'un taburcu olma anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, yaşlı çiftin hastane personeline ettiği dualar ise dikkat çekti.

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Son dakika haber: SİVAS Koronavirüsü yenen yaşlı çift taburcu oldu

Kaynak: DHA

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