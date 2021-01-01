Son dakika haber | Sivas Emniyet Müdürü Aydoğan'dan nöbetteki kadın polislere yılbaşı izni
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Son dakika haber | Sivas Emniyet Müdürü Aydoğan'dan nöbetteki kadın polislere yılbaşı izni

01.01.2021 00:11 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:18
Son dakika haber | Sivas Emniyet Müdürü Aydoğan'dan nöbetteki kadın polislere yılbaşı izni

Son dakika haberleri: Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, sokağa çıkma kısıtlaması ve yılbaşı nedeniyle nöbet tutan iki kadın trafik polisine yeni yıla aileleriyle girmeleri için izin verdi.

Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, sokağa çıkma kısıtlaması ve yılbaşı nedeniyle nöbet tutan iki kadın trafik polisine yeni yıla aileleriyle girmeleri için izin verdi.

Cumhuriyet Meydanı ile 4 Eylül Kavşağı'nda görev yapan ekiplere ziyarette bulunan Aydoğan, polislere görevlerinde başarılar diledi.

Polislere yeni yıl hediyesi veren Aydoğan, nöbet tutan iki kadın trafik polisiyle sohbet etti.

Aydoğan, kadın polisleri "Sizi evlerinize gönderelim mi? Ailenize sürpriz yapın. Ailenize çok selam söyleyin, güzel yıllarınız olsun." diyerek tahsis ettiği araçla evlerine gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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