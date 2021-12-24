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Son dakika haber... Sivas dondu... Hafik gölünün yüzeyi buz tuttu

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Sivas dondu.

HAFİK, SİVAS (İHA) - Sivas dondu... Hafik gölünün yüzeyi buz tuttu

SİVAS Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın alında 29.7 dereceye kadar düştü, Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik gölü buz tuttu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre geçtiğimiz gece Türkiye'de ki en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 29.7 derece ile Sivas'ın İmranlı ilçesinde ölçüldü. Şehir merkezinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düştü. Sivas adeta dondu. Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik gölünün yüzeyi buzla kaplandı. Gölde yaşamlarını sürek karabataklar göl ortasında kalan küçük bir su adacığına sığınmak zorunda kaldı. Göl yüzeyinde beslenmek için yiyecek arayan bir tilkide görüntülere takıldı. Sibirya'yı andıran gölde görülmeye değer kartpostallık görüntüler oluştu.

Son dakika haber... Sivas dondu... Hafik gölünün yüzeyi buz tuttu

Son dakika haber... Sivas dondu... Hafik gölünün yüzeyi buz tuttu

Son dakika haber... Sivas dondu... Hafik gölünün yüzeyi buz tuttu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Son Dakika Haberleri

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