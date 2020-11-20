Son dakika haber! Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin online konferans uygulaması devam ediyor
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Son dakika haber! Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin online konferans uygulaması devam ediyor

20.11.2020 10:53 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:56
Son dakika haber! Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin online konferans uygulaması devam ediyor

Son dakika haberler: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) SAGE Makine Mühendisi Olcay Şenel, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin online konferans programında akademik ve idari personele geometrik boyutlandırma ve toleranslandırmayla ilgili bilgi verdi.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) SAGE Makine Mühendisi Olcay Şenel, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin online konferans programında akademik ve idari personele geometrik boyutlandırma ve toleranslandırmayla ilgili bilgi verdi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Şenel, üniversitenin "Kariyer Merkezi ve Öğrenci Toplulukları" koordinasyonuyla gerçekleştirilen online konferans programının bu haftaki konuğu oldu.

Mekanik sistem tasarım grubu üç boyutlu modelleme ve toleranslandırma alanında bilgi veren Şenel, havacılık ve savunma sanayi ürünlerinin küresel çapta büyük iş birlikleriyle üretildiğini belirtti.

Havacılık ve savunma sanayisinde küresel bir güç olabilmek, katma değerli ürün üretebilir ve satabilir hale gelmek için geometrik boyutlandırma ve toleranslandırmaya büyük önem verilmesi gerektiğine dikkati çeken Şenel, "Bu alanlarda kendimizi geliştirmek ve üretken olmak istiyorsak geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma üniversitelerde zorunlu ders olmalı. Böylece üniversitelerimiz, katma değere sahip yerli ve milli ürünler tasarlayıp üreten mühendis yetiştirilebilecek." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK SAGE'deki tecrübelerini de aktaran Şenel, konuşmasının ardından idari ve akademik personelin sorularını yanıtladı.

Programın ardından Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Şenel'e katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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