Son dakika haber | Şişli'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... Şişli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şişli'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şişli İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta öğlen saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine kavgaya karışan kişiler olay yerinden ayrıldı.

Akşam saatlerinde yeniden olay yerine gelen motosikletli kişi ya da kişiler, sokakta rastgele uzun namlulu silahla ateş açtı.

Saldırıda M.T, E.Y. ve çocuğunu parka götürmek için sokağa çıkan O.K. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından M.T, E.Y. ve O.K. hastaneye kaldırıldı. O.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer