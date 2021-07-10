Son dakika haber | Şişli'deki feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Şişli'deki feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haber | Şişli'deki feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde elektrikli scooter kullanan duyma engelli şahsın, çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde elektrikli scooter kullanan duyma engelli şahsın, çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Halaskargazi Caddesi Osmanbey mevkiinde meydana gelmiş, işitme engelli olduğu iddia edilen scooter sürücüsü Adem Demirkıran, seyir halindeyken ticari taksi ile çöp kamyonunun arasında kalarak dengesini kaybedip yere düşmüştü. Sürüklenen Demirkıran, çöp kamyonunun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybederken, çöp kamyonu sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmüştü.

Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde scooter ile seyir halinde olan Demirkıran'ın ticari taksiyi geçtikten sonra çöp kamyonuyla başka bir kamyonetin arasında kaldığı ve çöp kamyonunun altında kaldığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eski eşinin yatağa mahkum ettiği Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
Eski eşinin yatağa mahkum ettiği Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
Hayvan yemi yüklü tırın bariyerlere çarpması sonucu sürücü ve yanında bulunan yolcu feci şekilde hayatını kaybetti
Hayvan yemi yüklü tırın bariyerlere çarpması sonucu sürücü ve yanında bulunan yolcu feci şekilde hayatını kaybetti
Çöp kamyonunun altında kalan işitme engelli scooter sürücüsü, hayatını kaybetti
Çöp kamyonunun altında kalan işitme engelli scooter sürücüsü, hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Kartal Tibet Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Metin Oktay Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Şişli'deki feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 01:13:37. #1.14#

title