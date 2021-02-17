Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE YOL KAPANDI; ÇOCUKLAR POŞETLE KAYDI
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Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE YOL KAPANDI; ÇOCUKLAR POŞETLE KAYDI

17.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:47
Son dakika haber: ŞİŞLİ'DE YOL KAPANDI; ÇOCUKLAR POŞETLE KAYDI

Son dakika haberleri: ŞİŞLİ'de yoğun kar yağışı nedeniyle cadde trafiğe kapandı.

ŞİŞLİ'de yoğun kar yağışı nedeniyle cadde trafiğe kapandı. Kapanan yolu fırsat bilen çocuklar, poşetlerle yolda kayarak kartopu oynadı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Araçlarında zincir bulunmayan birçok araç yolda kaldı. Şişli, Akağalar Caddesi'nde de kapanan yolu fırsat bilen çocuklar poşetlerle yolda kayarak kartopu oynadı. Yolda kalan birçok kişi de yürüyerek işe gitmeye çalıştı. Bazıları da yolda yürümekte güçlük çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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