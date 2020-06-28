Son dakika haber... ŞİŞLİ'DE YANGIN PANİĞİ: VATANDAŞLAR KISITLAMAYA RAĞMEN SOKAĞA DÖKÜLDÜ Son dakika güncel haberine göre Ersan SAN / İstanbul, DHAŞişli'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Ersan SAN/ İstanbul, DHA Şişli'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının çıktığı sokakta yaşayan vatandaşlar, kısıtlamaya rağmen panikle kendilerini sokağa attı. Olay, saat 12.00 sıralarında Şişli, Mahmutşevketpaşa Mahallesi Polat Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir binanın bodrum katından duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu Şişli'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının çıktığı sokakta yaşayan vatandaşlar, kısıtlamaya rağmen panikle kendilerini sokağa attı. Olay, saat 12.00 sıralarında Şişli, Mahmutşevketpaşa Mahallesi Polat Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir binanın bodrum katından duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Yanan yerin bir tekstil atölyesi olduğu öğrenildi. PANİKLE ÇIKTILAR, SOSYAL MESAFEYİ VE MASKEYİ UNUTTULARYangının çıkmasıyla birlikte mahallede yaşayan vatandaşlar ise yaşadıkları panikle kendilerini sokağa attı. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü. Görüntü dökümü: ----------------------İtfaiye ekiplerinin müdahalesi-Yangını izleyen vatandaşlar-Maske takmayan vatandaşlar-Sosyal mesafeyi hiçe sayanlar-Genel detaylar

Kaynak: DHA