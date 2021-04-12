Şişli'de restoranda hırsızlık anları kamerada
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Şişli'de restoranda hırsızlık anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'deki bir restoranda masada unutulan çantadan para ve değerli eşyaları çalan yabancı uyruklu iki kadın, önce kameralara sonra da polise yakalandı.

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Şişli'deki bir restoranda masada unutulan çantadan para ve değerli eşyaları çalan yabancı uyruklu iki kadın, önce kameralara sonra da polise yakalandı.

Olay, 7 Nisan 2021 günü Şişli ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye restoranda yemek yiyen E.A. isimli kadın, çantasını masada unuttu. Bu sırada restoranda bulunan A.K. ve F.M. isimli yabancı uyruklu kadınlar, masada duran çantayı gözlerine kestirdi. Kendi masalarından kalkarak çantanın olduğu masaya oturan kadınlar hemen harekete geçti. Zanlılar çantada bulunan 250 Türk Lirası ve bin 700 lira değerindeki gözlüğü çalarak restorandan ayrıldı.

Bir süre sonra çantasını almak için restorana geri gelen E.A., içerisindeki eşyalarının çalındığını anladı. E.A.'nın başvurusu üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, restoranın güvenlik kameralarını inceledi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri yaptıkları araştırma sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit ettikleri yabancı uyruklu A.K. ve F.M. isimli şahısları iki gün içerisinde çalınan malzemeler ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Şişli'de restoranda hırsızlık anları kamerada
Şişli'de restoranda hırsızlık anları kamerada
Şişli'de restoranda hırsızlık anları kamerada
Şişli'de restoranda hırsızlık anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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