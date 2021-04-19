Son dakika haber... Şişli'de özel harekat polislerinin katılımıyla asayiş denetimi yapıldı
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Son dakika haber... Şişli'de özel harekat polislerinin katılımıyla asayiş denetimi yapıldı

Son dakika haber... Şişli'de özel harekat polislerinin katılımıyla asayiş denetimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Şişli'de özel harekat polislerinin de katılımıyla asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Şişli'de özel harekat polislerinin de katılımıyla asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından özel harekat, trafik denetleme, yunus ve önleyici hizmetler ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 personelin katılımıyla huzur ve güvenliği sağlamak için Okmeydanı'nda uygulama yapıldı.

Semtin 4 farklı girişinde kurulan denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, içerisinde bulunanların kimlikleri kontrol edildi.

Öte yandan semtteki sokaklarda da çok sayıda ekip, yaya ve araçlarla asayiş denetimini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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