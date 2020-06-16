Son dakika haber: Şişli'de organize suç örgütü operasyonu
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Son dakika haber: Şişli'de organize suç örgütü operasyonu

Son dakika güncel haberine göre İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde Şişli'de bir adrese organize suç örgütüne yönelik operasyonu yaptı.

Son dakika haber: Şişli'de organize suç örgütü operasyonu
16.06.2020 07:57 | Son Güncelleme: 16.06.2020 08:06
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde Şişli'de bir adrese organize suç örgütüne yönelik operasyonu yaptı. 

 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda yaptı. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyon kapsamında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye baskın yapıldı. Özel Harekat Polislerinin adrese girdiği sırada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler bölgede güvenlik önlemi aldı. Polislerin evin etrafında aldığı güvenlik sırasında ellerinin tetikte olması dikkat çekti. Ekipler, baskın yapılan adreste uzun süre arama yaptı. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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