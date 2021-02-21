Son dakika haber! Şişli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan kıraathane mühürlendi

Bir son dakika haberine göre Şişli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan kıraathane mühürlendi.