Son dakika haber! Şişli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan kıraathane mühürlendi
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Son dakika haber! Şişli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan kıraathane mühürlendi

21.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:12
Son dakika haber! Şişli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan kıraathane mühürlendi

Bir son dakika haberine göre Şişli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan kıraathane mühürlendi.

Şişli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan kıraathane mühürlendi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat'ta Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine iş yerini denetledi.

İş yerinde kumar oynanmadığı ancak 23 kişinin bulunduğu belirlendi. Söz konusu 23 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 79 bin 396 lira idari para cezası uygulandı.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri, ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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