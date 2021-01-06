Son dakika haber... Şişli'de havaya ateş açan 3 kişi yakalandı
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Son dakika haber... Şişli'de havaya ateş açan 3 kişi yakalandı

06.01.2021 18:15 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:15
Son dakika haber... Şişli'de havaya ateş açan 3 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberi... Şişli'de yılbaşında silahla havaya ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, serbest bırakıldı.

Şişli'de yılbaşında silahla havaya ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Aralık'ta saat 23.45 sıralarında Kuştepe Mahallesi'ndeki bir sokakta silah sesleri geldiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

Belirledikleri adrese operasyon düzenleyen ekipler, Kubulay S. (24), Hüseyin Ç. (21) ve Doğuş K'yı (23) yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında, 3 tabanca, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve 19 mermi ele geçirildi.

Haklarında "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile "Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması" suçlarından işlem yapılan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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