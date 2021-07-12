Şişli'de evden bıçaklı ve silahlı gasp iddiası

ŞİŞLİ'de 2'sinde silah 2'sinde bıçak olduğu halde eve giren 6 kişi, iddiaya göre ev sahiplerinden bir miktar para, altın ve cep telefonu gasp etti.

ŞİŞLİ'de 2'sinde silah 2'sinde bıçak olduğu halde eve giren 6 kişi, iddiaya göre ev sahiplerinden bir miktar para, altın ve cep telefonu gasp etti. Polisin çalışmasıyla şüphelilerden 1'i gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, şüphelilerin eve giriş ve çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İnönü Mahallesi Nalbant Sokak'ta bulunan evde geçtiğimiz hafta meydana geldi. İddiaya göre, 2'sinde silah, 2'sinde bıçak olduğu halde Suriyeli ailenin evine giren, yine Suriyeli olan 6 kişi, silah ve bıçak gösterdi. Evdekileri korkutarak etkisiz hale getiren şüpheliler, bin lira para, 3 gümüş yüzük, tablet ve 4 cep telefonunu gasp ederek, ayrıldı. Durumun bildirilmesi üzerine Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ardından Bayrampaşa'da bir eve düzenlenen baskında şüphelilerden 1'i yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından ardında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

ŞÜPHELİLER KAMERADAŞüphelilerin evin bulunduğu sokakta yürümeleri, eve giriş ve çıkışları güvenlik kameralarına yansıdı. Girişte elleri boş olan şüphelilerin, çıktıklarında ellerinde eşyalar taşıdıkları görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı