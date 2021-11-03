Şişli'de çadırda tüp patladı, patlama sesi çevre ilçelerden de duyuldu - Haberler
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Şişli'de çadırda tüp patladı, patlama sesi çevre ilçelerden de duyuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şişli'nin Maçka bölgesinde evsizlerin kaldığı bir çadırda tüp patlaması meydana geldi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'nin Maçka bölgesinde evsizlerin kaldığı bir çadırda tüp patlaması meydana geldi. Patlama sesi çevre ilçelerden de duyulurken, çadırda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Şişli Maçka bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maçka Parkı yakınlarında evsizlerin yaşadığı bir çadırda henüz bilinmeyen bir sebeple tüp patlaması yaşandı. Patlama nedeniyle çadır yanmaya başlarken, patlama sesi çevre ilçelerden de duyuldu. Patlamayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri çadırdaki yangına müdahale etti. Patlamada şans eseri çadırda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

(İHA)

Şişli'de çadırda tüp patladı, patlama sesi çevre ilçelerden de duyuldu

Şişli'de çadırda tüp patladı, patlama sesi çevre ilçelerden de duyuldu

Şişli'de çadırda tüp patladı, patlama sesi çevre ilçelerden de duyuldu

Şişli'de çadırda tüp patladı, patlama sesi çevre ilçelerden de duyuldu

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