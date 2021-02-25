Son dakika haber... ŞİŞLİ'DE AMERİKALI ÖĞRETMENİN ÖLDÜRÜLMESİ; SANIKLARIN CEZASI KESİNLEŞTİ

Son dakika haberine göre ŞİŞLİ'de 26 Ağustos 2018'de Amerikalı öğretmen Loren Irville Senseman'ı (81) evinde bıçaklayarak öldürdükleri ve ardından evde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle ayrı ayrı müebbet hapis ve 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılan iki sanığın cezaları Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti.

ŞİŞLİ'de 26 Ağustos 2018'de Amerikalı öğretmen Loren Irville Senseman'ı (81) evinde bıçaklayarak öldürdükleri ve ardından evde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle ayrı ayrı müebbet hapis ve 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılan iki sanığın cezaları Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık Marey El Esat'ın temyiz dilekçesinde herhangi bir gerekçe göstermediğini belirterek temyiz başvurusunu reddetti. Sanık Baha Haci Hasan'ın temyiz başvurusunu değerlendiren Daire, yapılan yargılama, dosya içeriği, deliller ile mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine değinerek temyiz başvurusunun yerinde görülmediğini belirtti. Daire bu sanığın da temyiz başvurusunu esastan reddetti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin temyiz başvurularını reddetmesinin ardından sanıklara "Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten adam öldürme" ve "Nitelikli yağma" suçlarından ayrı ayrı verilen müebbet hapis ile 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezası kesinleşmiş oldu.

DAVANIN GEÇMİŞİŞişli'de 26 Ağustos 2018'de öğretmen olan Amerikalı Loren Irville Senseman (81) evinde ölü bulunmuştu. İddianamede maktulün bıçaklandığı, cesedinin banyoda çürümeye bırakılmış halde bulunduğu ve evin çeşitli yerlerinde sanıkların DNA izlerinin tespit edildiği belirtilmişti. Sanık Baha Haci Hasan yerel mahkemede yaptığı savunmasında "Ben öldürmedim, diğer sanık öldürdü. Ben sadece ağzını kapattım, öldükten sonra banyoya götürdük. Evden laptop, müzik seti ve telefon aldık" demişti. Diğer sanık Marey El Esat ise evsiz olduğunu, diğer sanık Haci Hasan'ın maktulün evinde kaldığını ve kendisini de evde kalmak için çağırdığını, maktül ile olay günü tartıştıklarını iddia ederek "Daha sonra bıçakladım. Evden bir şey almadım. Pişmanım, tahliyemi talep etmiyorum" demişti. Davayı karara bağlayan yerel mahkeme, Marey El Esat ve Baha Haci Hasan'ın "Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten adam öldürme" ve "Nitelikli yağma" suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vermişti. İstinaf Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne istinaf başvurusunda bulunan sanıkların başvurusu reddedilmiş ve dosya Yargıtay'a gönderilmişti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı