Son dakika haber... Şişli'de ambulans çalan şüpheli yakalandı Son dakika gelişmesine göre Şişli'de hastane önünden ambulans çalan şüpheli yakalandı.

Şişli'de hastane önünden ambulans çalan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine ait ambulansın bir şüpheli tarafından çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Hastane önünden ambulansı alarak kaçan zanlı, Kağıthane İsmet İnönü Caddesi'nde polis ekiplerince kovalamaca sonucu durduruldu.

Zanlı polis ekiplerince gözaltına alınırken, ambulans ise bağlı bulunduğu hastaneye teslim edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA