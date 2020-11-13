Son dakika haber | Şırnak'taki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Şırnak'taki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

13.11.2020 23:25 | Son Güncelleme: 13.11.2020 23:28
Son dakika haber | Şırnak'taki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Bir son dakika haberine göre Şırnak'ın Cizre ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, narkotik suçlara karşı yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yapan kişilerin deşifre edilmesine yönelik dün Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda yakalanan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli makamlara sevk edilen 2'si suça sürüklenen çocuk 3 şüpheli tutuklanırken, biri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Dün yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişinin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 55,5 gram eroin, 940 lira ve eroin paketlemede kullanılan malzeme ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

İlgili Haberler

Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Son dakika: Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Son dakika: Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Lütfi Elvan Murat Kurum Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Cansu Dere Timur Selçuk Birce Akalay Ferzan Özpetek
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Caner Erkin Samet Aybaba Sergen Yalçın
Daha Fazla Ölü Kız Türk Asker
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Şırnak'taki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Şırnak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 23:28:38. #1.14#
title