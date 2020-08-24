Son dakika haber | Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 36 gözaltı
Son dakika gündem haberi... ŞIRNAK'ta, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda, 36 şüpheli gözaltına alındı.
24.08.2020 11:36 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:09
ŞIRNAK'ta, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda, 36 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 17- 23 Ağustos'ta çeşitli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 20 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 1 gram eroin, gümrük kaçağı 600 paket sigara, 270 puro, 170 paket elektronik sigara tütünü, 47 kaçak cep telefonu ve 382 şişe tıbbi ilaç ele geçirildi. Operasyonlarda 36 şüpheli, gözaltına alındı.
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Kaynak: DHA