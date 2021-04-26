Son dakika haber | Şırnak'taki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
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Son dakika haber | Şırnak'taki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Son dakika haber | Şırnak'taki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ŞIRNAK'ta, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i, mahkemece tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik 19-25 Nisan'da kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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