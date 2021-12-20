Son dakika haber: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta yürütülen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 25 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 25 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, tabanca, 8 tabanca fişeği, şarjör, 3,99 gram metamfetamin, 2,48 gram eroin, 0,57 gram esrar, 2 uyuşturucu nitelikli hap, gümrük kaçağı 1317 paket sigara, 125 puro, 98 şişe içki, 2 elektronik sigara ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

İlde ayrıca, 11'i asayiş, 9'u kaçakçılık ve 1'i resmi belgede sahtecilik suçundan 21 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri

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