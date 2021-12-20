Son dakika haber: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı
AA / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Şırnak'ta yürütülen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 25 şüpheli yakalandı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta yürütülen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında bir haftada 25 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 25 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, tabanca, 8 tabanca fişeği, şarjör, 3,99 gram metamfetamin, 2,48 gram eroin, 0,57 gram esrar, 2 uyuşturucu nitelikli hap, gümrük kaçağı 1317 paket sigara, 125 puro, 98 şişe içki, 2 elektronik sigara ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

İlde ayrıca, 11'i asayiş, 9'u kaçakçılık ve 1'i resmi belgede sahtecilik suçundan 21 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title