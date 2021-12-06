Son dakika haber | Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, tabanca, 10 tabanca fişeği, 6,63 gram metamfetamin, 4,47 gram eroin, 2,95 gram esrar, 3 sentetik ecza maddesi, gümrük kaçağı 3 bin 111 paket sigara ile sahte çek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

İlde ayrıca, 15'i asayiş, 15'i kaçakçılık, 1'i terör ve 1'i resmi belgede sahtecilik suçundan 32 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri

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