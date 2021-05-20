Son dakika haber | Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haber | Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Uludere Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Uludere Polis Merkezi Suç Araştırma Amirliği ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonda M.K, E.T, K.A, Y.T, H.A. ve Y.Y. gözaltına alındı, 23,38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Sedat Peker Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Şeyma Subaşı Oktay Kaynarca Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Abdullah Avcı Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 10:55:56. #1.14#

title