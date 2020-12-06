Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

06.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:05

Şırnak'ta güvenlik güçlerince Cizre ve Uludere ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta güvenlik güçlerince Cizre ve Uludere ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, narkotik suçların engellenmesine yönelik ara yakalamaların da yapıldığı planlı çalışmalar kapsamında Cizre ve Uludere ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda toplam 126.03 gram eroin, 140.63 gram esrar, 62.59 gram metamfetamin, 0,98 gram bonzai ve 35 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

-İHA-

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı
Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı
Son dakika: Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
Son dakika: Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
Son dakika haberi... Şırnak'ta kaçakçılara darbe: 39 gözaltı
Son dakika haberi... Şırnak'ta kaçakçılara darbe: 39 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Murat Kurum Donald Trump Meral Akşener
Magazin Ivana Sert Acun Ilıcalı Pelin Karahan Caner Cindoruk
Spor Falcao Sinan Gümüş Fatih Terim Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı - Şırnak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 16:05:37. #1.14#
title