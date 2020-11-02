Son dakika haber! Şırnak'ta 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama
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Son dakika haber! Şırnak'ta 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama

02.11.2020 23:27 | Son Güncelleme: 02.11.2020 23:31
Son dakika haber! Şırnak'ta 'torbacı' operasyonu: 6 tutuklama

Son dakika haberi... ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Silopi ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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