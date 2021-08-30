Son dakika haber... Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 17 gözaltı
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Son dakika haber... Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 17 gözaltı

Son dakika haber... Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 17 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 17 kişi gözaltına alındı.

Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 0,7 gram eroin, 13 bin 251 paket kaçak sigara, 370 adet puro, 66 adet emtia malzemesi, 35 adet kaçak cep telefonu, 10 çift spor ayakkabı, 4 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 17 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. - ŞIRNAK

Son dakika haber... Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 17 gözaltı
Son dakika haber... Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 17 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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