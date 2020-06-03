Son dakika haber | Şırnak'ta teröristlerin iki kez ateşe verdiği kütüphane yeniden hizmette açıldı Bir son dakika haberine göre PKK'lı teröristlerin yaktığı Şırnak İl Halk Kütüphanesi, yapılan onarımın ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

PKK'lı teröristlerin yaktığı Şırnak İl Halk Kütüphanesi, yapılan onarımın ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

Yeni Mahalle'de 25 Aralık 2015'te teröristlerin içeride personel ve öğrencilerin olduğu sırada iki kez el yapımı patlayıcı ve molotofkokteyli ile yaptığı saldırının ardından çıkan yangında tahrip olan İl Halk Kütüphanesi tadilatın ardından tekrar hizmete girdi.

İl Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Kadir Babat yaptığı açıklamada, 2015 yılındaki terör saldırısında çıkan yangında 17 kişinin yaralandığını, kütüphanedeki kitapların tamamına yakınının da kullanılmaz hale geldiğini söyledi.

Onarımı yapılan binanın hizmet vermeye başladığını aktaran Babat, "Kütüphanemizde 45 bine yakın kitap bulunuyor. Kütüphanemizde ders çalışma ve etüt imkanlarıyla hizmet veriyoruz. Bütün öğrencileri ve kitap okuyucularımızı kütüphanemize bekliyoruz." dedi.

Kütüphanede kitap okuyan tıp fakültesi öğrencisi Sabri Sakın da burada sesiz ortamda ders çalışabildiğini işaret ederek, "Burada istediğimiz kitaba ulaşabiliyoruz. Bu kütüphaneden her kesin faydalanmasını istiyoruz. Kendim sürekli geliyorum, oturuyorum, çalışıyorum. İyi bir şekilde verim alabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA