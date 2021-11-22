Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör operasyonlarına 4 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör operasyonlarına 4 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör operasyonlarına 4 tutuklama

Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞIRNAK'ta PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK'ta Pkk terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 15- 21 Kasım tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 8 şüpheli ise serbest bırakıldı. 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

 Son dakika haber! İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Son dakika haber! İçişleri Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

 İçişleri Bakanı Soylu: '2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün 48 katılım vardır.'

İçişleri Bakanı Soylu: "2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bugün 48 katılım vardır."

Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title