Son dakika haberleri | Şırnak'ta terör operasyonlarına 4 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞIRNAK'ta PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK'ta Pkk terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 15- 21 Kasım tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 8 şüpheli ise serbest bırakıldı. 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Son Dakika Haberleri
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