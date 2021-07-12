Son dakika haber: Sırnak'ta terör operasyonunda 7 gözaltı
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Son dakika haber: Sırnak'ta terör operasyonunda 7 gözaltı

Son dakika haber: Sırnak'ta terör operasyonunda 7 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ŞIRNAK'ta, polisin terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, polisin terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 5- 11 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 6'sı PKK, 1'i FETÖ/PDY üyesi 7 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden

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