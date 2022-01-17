Son dakika haber... Şırnak'ta terör operasyonu: 31 gözaltından 11'i tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 31 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 31 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 - 16 Ocak 2022 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı. Operasyonda, toplam 31 şüpheli gözaltına alındı. 11 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 16 şüpheli adli kontrol şartı olmak üzere 20 şüpheli adli makamlar tarafından serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

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