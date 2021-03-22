Son dakika haber: Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı
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Son dakika haber: Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı

22.03.2021 13:28 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:33
Son dakika haber: Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 15-21 Mart'ta kent genelinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 20 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 8'i ise serbest bırakıldı. 11 şüphelinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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