Şırnak'ta terör operasyonu: 17 gözaltı
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Şırnak'ta terör operasyonu: 17 gözaltı

Şırnak'ta terör operasyonu: 17 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 17 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 17 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 26 Nisan-2 Mayıs 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla olmak üzere 12 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

İkna edilerek teslim olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise gözaltına alınan 6 bölücü terör örgütü mensubundan 5'i ilgili il ve birimlerine teslim edilirken 1'inin ise gözaltı işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

(Melih Yiğit/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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