Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, 3- 9 Ocak'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 3'ünün çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldığı, 21 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet