Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı
AA / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, 3- 9 Ocak'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 3'ünün çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldığı, 21 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri

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