Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
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Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

18.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:57

Şırnak'ta terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı.

Şırnak'ta terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı önüne geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, çeşitli sloganlar attı.

Emine Üstek, oğlu Metin'in 5 yıl önce piknik bahanesiyle zorla dağa kaçırıldığını söyledi.

Sağlığı elverdikçe çocuğunu HDP'den istemek için her perşembe günü eylem yapacağını dile getiren Üstek, "Allah'tan korkmuyorlar mı, niye oğlumu getirmiyorlar? Kurban Bayramı'nda oğlumu yüreğimden koparıp aldılar. Neden çocuklarımızı bağrımızdan koparıp aldılar, ne hakları vardı? Zalimler çocuklarımızı geri getirsin. Milletin çocuklarını götürenlerden Allah razı olmasın. Rabb'im bu kanı durdursun, annelerin gözyaşları dursun." diye konuştu.

Bir gün çocuğuna kavuşacağını umduğunu ifade eden Üstek, üzüntüden hastalanan eşinin 3 kez anjiyo olduğunu, artık evladına hasretinin sona ermesini istediğini dile getirdi.

Şehit yakını Nursel A. da çocukları dağa kaçırılan ailelere destek vermek için geldiklerini belirterek, "24 haftadır ailelerimize kar, yağmur, çamur demeden destek veriyoruz. Çocuklarımız gelene kadar destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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